Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук розповіла про закулісні інтриги в театрі.
Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук відома як українська актриса театру і кіно. Також її знають як дружину продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Анна зіграла в понад 40 проєктах, в тому числі в популярному фільмі "Свінгери".
Актриса розповіла на інтерв'ю DOROTYE, що коли навчалася в театральному училищі, то мріяла потрапити в театр російської драми. Але пізніше зрозуміла, що це не її.
"Він для мене не настільки душевний, не Сімейний, не щирий, через трупи там ходять люди, аби роль отримати. А для мене не настільки важлива роль...Я зрозуміла, що я там не виживу. Це дуже страшна штука, там бувало страшне", — пояснила Ганна Саліванчук.
Софія Ротару в повітряній сукні "нареченої" вразила гарною фігурою: "Мадонна!"
Вибух прогримів у житловому будинку, терміново з'їхалися всі служби: відомо про постраждалих
Зірка "1+1" Лідія Таран вразила сумою, витраченою на захоплення дочки: можна було б купити квартиру
Юна фаворитка Олега Винника підкорила появою на відомому шоу: «Мурашки по шкірі»
Дікусар зі своєю новою партнеркою зачепив Булітко одкровенням: "Буде жорстко..."
Також актриса розповіла, про "закулісні ігри" в Театрі на Подолі, в якому вона Зараз грає.
"Це була вже остання крапля в той період, коли я так серйозно депресувала...На мене навалилося тоді дуже багато. У мене захворів батько дуже сильно...Мене кинув хлопець, я сіла перший раз на Великий піст, я здавала на права, у мене проблеми з актрисою однієї", - зізналася актриса.
"Тоді я зрозуміла, що не замінних людей немає...Я тоді якраз репетирувала роль, злягла в лікарню, спокійно інша актриса почала репетирувати цю роль", — поділилася Анна Саліванчук.
Раніше повідомлялося, дружина продюсера "Квартал 95" розповіла українкам, як полюбити себе:" припиніть аналізувати!"
Також, дружина продюсера "Квартал 95" дала пораду, як стати "улюбленцем долі": "Досить просто озирнутися..."
Politeka розповідала, дружина продюсера "Квартал 95" вразила зізнанням про втрату дитини: "Слава Богу, що він завмер"