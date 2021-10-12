"Я зрозуміла, що я там не виживу"

Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук розповіла про закулісні інтриги в театрі.

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук відома як українська актриса театру і кіно. Також її знають як дружину продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Анна зіграла в понад 40 проєктах, в тому числі в популярному фільмі "Свінгери".

Актриса розповіла на інтерв'ю DOROTYE, що коли навчалася в театральному училищі, то мріяла потрапити в театр російської драми. Але пізніше зрозуміла, що це не її.

"Він для мене не настільки душевний, не Сімейний, не щирий, через трупи там ходять люди, аби роль отримати. А для мене не настільки важлива роль...Я зрозуміла, що я там не виживу. Це дуже страшна штука, там бувало страшне", — пояснила Ганна Саліванчук.

Також актриса розповіла, про "закулісні ігри" в Театрі на Подолі, в якому вона Зараз грає.

"Це була вже остання крапля в той період, коли я так серйозно депресувала...На мене навалилося тоді дуже багато. У мене захворів батько дуже сильно...Мене кинув хлопець, я сіла перший раз на Великий піст, я здавала на права, у мене проблеми з актрисою однієї", - зізналася актриса.

"Тоді я зрозуміла, що не замінних людей немає...Я тоді якраз репетирувала роль, злягла в лікарню, спокійно інша актриса почала репетирувати цю роль", — поділилася Анна Саліванчук.

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