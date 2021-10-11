Відомий журналіст і ведучий Дмитро Комаров з популярного шоу про подорожі" Світ навиворіт " заінтригував українців новою поїздкою.

Як передає Politeka.net, Дмитро Комаров є відомим телеведучим і журналістом. Він прославився завдяки своїй участі в програмі "Світ навиворіт", де показує українцям різні країни та їх особливості.

Так, цього разу Дмитро Комаров опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку він змінився до невпізнання, на його обличчі яскравий Грімм. Також свій образ "індіанця" він доповнив головним убором з пір'ям.

"Випадково знайшов фото з аватарки в Instagram. Зроблено років 8-9 тому. Стару зачіску приховує Стилізована прикраса, яку зробили стилісти @1plus1_ua в Києві. Шикарна робота. І дуже "в тему" до нового сезону, який ми знімаємо зараз. Де, як думаєте?) ", — заінтригував Дмитро Комаров.

Шанувальники залишили безліч компліментів для телеведучого під фото: "З вас відмінний вождь би вийшов свого часу", "В Штатах? У резерваціях для корінних жителів Америки?", "Перу?", "В Африці?", "Діма, я думала супермени тільки в казках, але бачу, що і в житті бувають..", "Сполучені Штати Америки 😀корінні жителі індіанці, теж схоже".

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