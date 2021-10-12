Відомий Молдавський Виконавець Дан Балан з'явився на фотографії в компанії симпатичною блондинки, породивши нові чутки про роман.

Як повідомляє Politeka.net, популярний молдавський виконавець Дан Балан, якому довгий час приписували бурхливий роман з українською співачкою Тіною Кароль, несподівано з'явився в компанії симпатичної блондинки. Кадр опублікували на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артисту. Однак, виявилося, що знімок архівний – 2018 року.

На фотографії стильний Дан постав перед камерою в чорному пальто і модному капелюсі. Він злегка придбав симпатичну жінку в ліловому платті, яка мило посміхається в об'єктив.

У коментарях до фото відразу почалася жвава дискусія: "Дан, це твоя дама серця?", "Це викладач, доцент кафедри Київського університету культури і мистецтв. Дан у 2018 був там гостем", "Скільки можна клеїти Дану всіх, з ким він фотографується?", "Який гарний", "Дуже личать капелюхи, красунчик".

Нагадаємо, Дан Балан в модному капелюсі здивував образом в компанії Каті Осадчої: "Як приємно".

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