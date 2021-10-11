Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" і відомий бізнесмен Михайло Заливако розповів про сюрпризи, які для нього підготувала переможниця проєкту Анна Богдан.

Як передає Politeka.net, Михайло Заливако є підприємцем з Харкова, він відомий як учасник 11-ого сезону шоу "Холостяк". Там вони познайомилися з колишньою дружиною Андрія Богдана - Анною Богдан. Зараз Михайло та Анна у відносинах.

Так, цього разу Михайло Заливако опублікував на своїй сторінці нові Сторіз. На кадрах він розповідає про те, що його обраниця Ганна Богдан підготувала для нього три сюрпризи.

"Ми повинні були поїхати сьогодні до Києва, але через те, що у мене є певні подарунки, які подарувала мені Аня. Їх у мене три. Сьогодні буде перший і...не знаю як це правильно описати...Я не переживаю, не боюся. І подивимося, що буде далі", — розповів Михайло Заливако.

Пізніше Анна Богдан виклала Сторіз, де Михайло отримав перший подарунок. Це виявився стрибок з парашутом.

"Спасибі тобі велике за подарунок!",— подякував Анні Богдан її обранець.

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