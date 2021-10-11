"Це було дуже не просто..."

Відома співачка і екс-учасниця 5-го сезону шоу "Холостяк" з Сергієм Мельником Лія Лі (Лія Коцяр) народила первістка.

Як передає Politeka.net, Лія Лі є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своїй вокальній кар'єрі та участі в 5-му сезоні проєкту "Холостяк", де головним героєм був Сергій Мельник. Також вона є подругою відомої телеведучої Лесею Нікітюк.

Так, на цей раз на сторінці Лії Лі в Instagram з'явилися нові сторіз. На кадрах співачка тримає дитину, яку назвала Мія в пологовому будинку. На честь виписки з пологового будинку вони влаштували свято, його відвідала її подруга Леся Нікітюк.

Варто відзначити, що навесні цього року дівчина розлучилася зі своїм нареченим, з яким планувала весілля.

"Так, це було дуже не просто, ще й перебуваючи в такому положенні. Адже, ти розумієш, що тепер відповідальна за маленьке диво. Але я втомилася намагатися щось виправити, втомилася бути не такою, ходити на голках і все одно не така. Більше не хочу отримувати повідомлення від вас про нього", - розповіла Лія Лі.

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