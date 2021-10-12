Відомий український футболіст Артем Мілевський, який грав за команду "Динамо", з’явився на сцені "Вечірнього кварталу" та зіграв у номері із Євгеном Кошовим.

Як пише Politeka.net, 36-річний відомий український спортсмен та зірка збірної України Артем Мілевський у своєму Instagram опублікував світлину із червоною трояндою та жартома натякнув шанувальникам на популярне реаліті-шоу "Холостяк".

Фанати футболіста написали, що залюбки подивилися б шоу, де Мілевський буде "Холостяком". Загалом у своєму Instagram спортсмен часто ділиться із шанувальниками світлинами. Цього разу він заінтригував своєю появою на сцені "Вечірнього кварталу".

"Скоро", - написав Артем Мілевський.

Як бачимо, Мілевський зіграє у мініатюрі із провідним актором студії Євгеном Кошовим, який буде в костюмі пляшки віскі.

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