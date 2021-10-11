Відома артистка і зірка Євробачення-2021 Катерина Павленко, яка є солітської групи "Go_A" показала, з ким проводить час в Італії.
Катя Павленко є відомою солісткою групи "Go_A", яка прославилася на конкурсі естрадної пісні "Євробачення". Там група вразила всю Європу своїм талантом і незвичайним стилем. Цього року група зайняла 5-е місце на конкурсі, і була в лідерах по голосуванню глядачів. Про це повідомляє Politeka.net.
Так, цього разу Катя Павленко опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Зараз артистка знаходиться в Італії, місто Равелло.
Далі співачка показала, що під час дощу взяла чорного кота на руки під парасольку.
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"Ви його бачите?" —, запитала Катя Павленко.
Після цього, звір напав на артистку і вкусив її за руку.
"Мега кусь", — прокоментувала співачка.
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