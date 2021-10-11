Лідія Таран, зірка 1+1, показала, як відпочиває з дочкою в Греції, а також розповіла, на яке дозвілля свого малятка витратила величезну суму грошей.

Як пише Politeka.net, Лідія Таран є популярною вітчизняною телеведучою. Зірка встигла попрацювати на різних каналах, а зараз зайнята проектами на 1+1. Днями у дочки Лідії-Василини, було день народження. Підліток відсвяткувала 14-річчя. А вже 10 жовтня сім'я вирушила на відпочинок до Греції.

На нових кадрах в Instagram Лідія показала свою дочку, яка збиралася пірнати у воду. Як виявилося, дівчинка вміє дуже добре пірнати. Таран вирішила розповісти, чому так вийшло.

"Завжди пірнає першою. І гребе подалі. На цьому місці радію і розумію, що гроші в розмірі однокімнатної квартири сплачені тренерам за уроки в різних басейнах були вкладені не дарма", - написала Лідія під фото.

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