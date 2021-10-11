Колишній чоловік відомої співачки Ані Лорак (Кароліни Куєк) Мурат Налчаджиоглу нарвався на гнів в соціальних мережах через зовнішність нареченої.
Як передає Politeka.net, Ані Лорак є відомою українською співачкою. Навесні 2021-го року вона розлучилася зі своїм чоловіком-бізнесменом Муратом Налчаджіоглу.
Так, цього разу в Instagram-блозі про зірок шоу-бізнесу опублікували нове фото. На колажі кілька знімків. Зліва Ані Лорак зі своїм колишнім чоловіком Муратом Налчаджіоглу і донькою. А праворуч його нова наречена.
"Колишній чоловік Ані Лорак, зробив пропозицію своїй новій коханій
43-річний Мурат Налчаджіоглу і його 26-річна кохана Лілія скоро зіграють пишне весілля!
Зараз пара відпочиває в Туреччині, на батьківщині Налчаджіоглу. Не виключено, що і весілля вони зіграють там же. Правда, поки ніякими подробицями майбутнього торжества Лілія не ділилася, обмежившись лише загадковими смайликами в підписі до знімка", - повідомили на акаунті.
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Користувачі Мережі залишили безліч гнівних коментарів і засудили зовнішність нової нареченої Мурата Налчаджиоглу: "Без Лорак його б ніхто і не знав. Так би та гарував в готелі", "I її кине, закон бумеранга ніхто не відміняв", "Кому потрібен цей метр з кепкою, навіщо про нього в стрічках миготить", "Це ж Бородіна", "Однолиці - одна, інша, третя".
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