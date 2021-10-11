Співачка Міла Нітіч, зірка "Голосу країни", а також учасниця шоу" Співають всі", поділилася враженнями від нового проекту.

Як пише Politeka.net, Нітіч була учасницею"Голосу країни 11". Мілу тепер запросили в шоу" Співають всі", де співачка опинилася в" зоряній сотні", капітаном якої є Наталія Могилевська. Нітіч також веде сторінку в Instagram, де ділиться цікавим.

На новому фото Міла була в наряді, який ідеально підкреслив форми зірки. Нітіч посміхалася, вражаючи своєю красою.

"Найкращі спогади цього літа пов'язані з проектом Співають всі! Скільки просто неповторних, крутих, смішних і чутливих моментів пов'язано з цими зйомками! Я побачилася з колегами і друзями, з якими давно не бачилася і познайомилася з колегами, яких раніше знала тільки заочно! І знаєте що? Ми всі стали однією командою за ці два тижні, що нам були дані! Ми сварилися, сміялися, плакали і співали всі разом! А в моменти коли вся сотня піднімалася одночасно, у мене все тіло покривалося мурахами, і здавалося, що цей момент і є істинним щастям!",- написала Нітіч.

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