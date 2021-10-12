На проекті "Холостяк" утворилася ще одна пара – Михайла Заливако і Ганни Богдан, однак не всі глядачі повірили в щирість їхніх почуттів.

Як повідомляє Politeka.net, популярне реаліті-шоу "Холостяк" створило красиву пару – після проекту Михайло Заливако і його обраниця Ганна Богдан почали разом жити, працювати і подорожувати. На знімках в соцмережах парочка виглядає абсолютно щасливою, однак, деякі шанувальники шоу сумніваються в щирості їхніх почуттів. Вони вважають, що пару об'єднує контракт після шоу, згідно з яким вони деякий час повинні бути разом.

Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій проекту "Холостяк", опублікували яскраві знімки щасливих Міші і Ані, а в підписі до них написали: "хтось скаже: Якщо любов, то тільки така". У коментарях до цієї публікації почалася жвава дискусія, в ході якої закоханим підказали, як підтвердити свої справжні почуття – одружитися і народити дітей.

"Показуха, а не любов"," коли є діти, вони покажуть любов"," це не любов, показуха просто", " подивимося і будемо спостерігати подальші розвитку. Нехай доведуть шлюбом", " Один любить, а друга дозволяє себе любити. Анна, годинник йде, дні біжать, роки летять", "Аня кішечка, постійно на ручках". - пишуть у коментарях до фото Заливако і Богдан.

Нагадавши, "Холостяк" Заливако зізнався, які екстремальні подарунки отримав від Анни Богдан:"їх у мене три".

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