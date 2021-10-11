Відомий ресторатор і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, що робив відразу після того, як повернувся до Києва з Канади.

Як повідомляє Politeka.net, популярний Українсько-канадський ресторатор і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно шоумен побував у Канаді, що і показував у своєму мікроблозі, а тепер повернувся в Україну, і теж поспішив повідомити про це своїх фоловерів.

Виявилося, що першим ділом по поверненню до Києва, Ектор відправився до свого перукаря приводити до ладу зачіску. У сторіс ресторатор показав, що сидить у кріслі майстра, а потім і результат його роботи.

"Після Канади одне з перших завдань - відвідати перукаря. Показати, який буде результат? Я готовий", - підписав сторіс Хіменес-Браво, а також продемонстрував модну стрижку на голові.

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