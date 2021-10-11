Єлизавета Ястремська, яка отримала титул "Міс Україна Всесвіт 2020", показала, як стежить за своєю фігурою в спортзалі, мотивувавши українців.

Як пише Politeka.net, Єлизавета Ястремська стала успішною вітчизняною моделлю. Зірка почала свій шлях з "Інтершколи", а після цього взяла участь у конкурсі" Міс Україна Всесвіт 2020", де посіла перше місце. Єлизавета після цього брала участь в "Міс Світу", але перемогти не змогла. Зараз красуня активно просуває свій бренд купальників, а також веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Єлизавета була в спортивному топіку і лосинах. Зірка була в спортзалі і показала кілька вправ. Ястремська працювала як з тренажерами, так і з фітнес-гумкою.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.

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