Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде програму "Світське життя", показала стильний образ для осінньої прогулянки.
Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу "Світське життя". У 2017-му році вона оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова. Того ж року у них народився син Іван, а місяць тому Осадча народила йому другого сина - Данила.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. Катя Осадча прогулялася в стильному образі біля річки.
На ній бежевого відтінку сорочка-пальто, яке надіто на стильний спортивний костюм молочного кольору з толстовки та штанів. Свій образ вона доповнила білими кросівками й бежевим беретом.
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"Прекрасна осiнь 🍁 коли ще сонячний, проте вже прохолодно. Коли листя неймовірний колір і хотітися сфотографувавши кожна", - розповіла Катя Осадча.
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