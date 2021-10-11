Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде програму "Світське життя", показала стильний образ для осінньої прогулянки.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу "Світське життя". У 2017-му році вона оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова. Того ж року у них народився син Іван, а місяць тому Осадча народила йому другого сина - Данила.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. Катя Осадча прогулялася в стильному образі біля річки.

На ній бежевого відтінку сорочка-пальто, яке надіто на стильний спортивний костюм молочного кольору з толстовки та штанів. Свій образ вона доповнила білими кросівками й бежевим беретом.

"Прекрасна осiнь 🍁 коли ще сонячний, проте вже прохолодно. Коли листя неймовірний колір і хотітися сфотографувавши кожна", - розповіла Катя Осадча.

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