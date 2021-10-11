Українська співачка Ірина Білик, якій навесні виповнився 51 рік, обрадувала шанувальників, поділившись гарною новиною на своїй сторінці в Instagram.

Ірина Білик прославилася ще в 90-х.тоді вона позиціонувала себе як україномовну співачку, принципово відмовляючись співати російською мовою. Однак бажання розширити аудиторію і збільшити заробітки змінило її підходи до вибору композицій.

Пізніше Білик також фігуранткою скандалів через поїздку в анексований Крим, контакти з російськими артистами і виступи у нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Проте публіка не втрачає інтересу до співачки. А Білик в свою чергу намагається радувати шанувальників новими композиціями.

Так в нових сторіс співачка похвалилася своїм творчим поповненням.

"Сьогодні вранці дещо народилося. Написала, заспівала, записала. Чекаєте?» - написала Білик.

Також співачка показала фото, на якому зображений синтезатор, що стоїть перед вікном, за яким відкривається морський пейзаж.

Співачка відзначимо, що зараз знаходиться в Одесі.

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