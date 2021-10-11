Надя Дорофєєва, дружина співака Володимира Дантеса, а також колишня солістка групи "Время и Стекло", показала себе в незвичайному образі, вразивши почуттям стилю.
Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва прославилася на всю Україну виступаючи в групі"Время и Стекло". Але нещодавно колектив припинив існування і співачка почала сольну кар'єру. Зірка активно випускає пісні і кліпи, радуючи українців новим контентом. Не забуває Надя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото, яке Дорофєєва опублікувала в Instagram, Надя одягла незвичайне плаття-светр, а знизу можна побачити білу сорочку. Співачка стояла перед дзеркалом і зробила селфі, порадувавши українців своїм почуттям стилю.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією в соціальній мережі Instagram, адже там подібних інтрументів для взаємодії з автором немає.
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