Відома модель Ліза Ястремська, яка представляла Україну на всесвітньому конкурсі краси готується віддати свою корону

Як повідомляє Politeka.net, відома модель Ліза Ястремська, яка минулого року отримала статус "Міс Україна 2020", готується передати свою корону наступній переможниці конкурсу краси. Про це дівчина розповіла в своєму Instagram, підсумовуючи свій рік у статусі найкрасивішої дівчини країни.

Ліза опублікувала в мережі чарівне фото, на якому позує в розкішному вбранні зі стрічкою "Міс Україна" через плече, а на її голові красується красива корона переможниці. За словами дівчини, тепер вона передасть свою корону наступній найкрасивішій дівчині країни.

"Скоро, 15.10.21, я передам корону наступній "Міс Україна Всесвіт" -2021. Хочеться підвести підсумки. Цього року вилилася максимальна кількість моїх сліз від почуття вдячності до вищих сил і це приголомшливе відчуття, яке Я бажаю пережити кожному, коли збувається мрія дитинства. Я можу сказати, що яскравість емоцій, які я пережила на конкурсі "Міс Всесвіт" коштують дорогого", - поділилася Ястремська.

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