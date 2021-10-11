Український виконавець Олег Винник розговорився в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", розповівши про ДТП, які з ним сталися.
Як пише Politeka.net, Олег Винник є популярним вітчизняним артистом. Зірка активно веде концертну діяльність, а також веде сторінки в соціальних мережах. Але велике Інтерв'ю довгий час Винник не давав і "Зірковий шлях" вирішив цю ситуацію виправити.
На каналі програми з'явилося велике Інтерв'ю Олега. Винник багато про що розповів, зокрема про ДТП, яке з ним сталося.
"Я потрапляв в аварію в своєму житті і не один раз", - сказав Винник, зазначивши, що всього ДТП було три.
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Олег розповів про аварію, яка могла йому коштувати життя:
"В'їхала в мене інша машина з італійськими номерами в Німеччині на автобані. Я постраждав. Знаєш, коли вимикається весь звук і ти відчуваєш як стрілка секундна чик-чик-чик...А в цей час ти в машині не один, там життя".
Винник додав подробиці:
"Просто був дощ величезний. Звичайно, ти виходиш з автомобіля... Що перше? Думаєш, всі живі, всі здорові, дивишся на той автомобіль, бачиш, як він влітає, ти бачиш, як у нього відвалилося все, з капотом обрізало, а потім звідти виходять кілька дитячих садків, дружин, сестер і таке інше. Я сміявся, була істерика".
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