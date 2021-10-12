Український виконавець Олег Винник, який перервав виступи в "Танцях з зірками" через Китайський вірус, розповів, коли думав про завершення концертної діяльності.

Як пише Politeka.net, Олег Винник є популярним вітчизняним виконавцем. У 2020 році артист був учасником "Танців з зірками", але перервав виступи через хворобу китайським вірусом. В інтерв'ю "Зірковий шлях" Олег розповів про карантин і як змінилося його життя.

"Я нелегко це пройшов, але це була форма легка. Я був на репетиції, на паркеті, за 20 хвилин шість футболок. І я впав після шостої і зрозумів, що щось не те. І мені швидка зараз теж не допоможе. Тому що ти бачиш себе зараз в дзеркалі, ти стаєш в 2 рази менше і кричиш",

- розповів Олег про хворобу китайським вірусом.

"Рази два у мене була реабілітація. І травлення, і нервова, і імунка, але Слава Богу, що ми тут і можемо ділитися цими речами. Ще буквально півроку ніхто не говорив ці речі",

- додав Винник.

Також артист розповів, які емоції у нього були після повернення на сцену, коли перехворів:

"Чесно кажучи, я хотів сказати на сцені людям:" спасибі вам велике, я вас люблю нескінченно, але більше ніколи не вийду на сцену". Це було так страшно..."

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