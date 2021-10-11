Відомий український музикант Сергій Бабкін вразила фанатів фотоколажем, на якому показав свого південнокорейського двійника.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант і зірковий тренер "Ліги Сміху" Сергій Бабкін здивував шанувальників новим постом в соцмережі Instagram. Виявилося, артисту підказали, що у нього є знаменитий двійник – головний герой серіалу "Гра в кальмара" Лі Джон Дже. Сергій знайшов знімки свого "двійника" і показав фанатам на колажі, як вони насправді схожі.

Як видно, Бабкін виклав в мережу два колажі зі своїм сучасним і архівним фото, а також схожими кадрами південнокорейського актора. Треба визнати, що схожість дійсно вражаюча.

"У коментарях написали, що я схожий на актора з гучного серіалу "Гра в кальмара". А ви як вважаєте? Схожий? І як вам серіал? Хто дивився? P. S. виконавця главою ролі звуть Лі Джон Дже, до речі", - підписав свою публікацію Сергій.

Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію Бабкіна: "Ого, дуже схожі", "Так, я теж думаю, що схожий", "А я дивився ще фільм і думав, блін, когось він мені нагадує", "Копія!", "Так, я відразу ж про вас подумала, коли почала серіал дивитися", "Копія, особливо на другому фото", "Він ще й рухається як ти", "Реально!", "Так, я тільки про це і думав", "Щось є".

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