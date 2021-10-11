Актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Кріпосна", показав трейлер до нового сезону популярного проекту

Як пише Politeka.net, нещодавно Тарас Цимбалюк у себе ділився фото і Відео зі зйомок третього сезону серіалу "Кріпосна". Тепер актор активно підігріває інтерес до проекту, ділячись новими публікаціями в Instagram.

Але в останньому відео, яке Тарас опублікував в Instagram, можна побачити нарізку до довгоочікуваного серіалу.

"Кріпосна 4. 1 листопада о 20.15", - написав Цимбалюк.

Фанати відразу почали обговорювати відео, адже вони ще не бачили третього сезону серіалу:

"Покажуть відразу 2 нових сезони?", "Початок останнього місяця осені. За місяць до зими. Холодної зими", "Вау"," але ви підписали публікацію "Кріпосна 4", а не 3", " ми ще третій сезон не бачили. Чекати".

А один з фанатів припустив, що Тарас просто помилився і виправив помилку: "Кріпосна 3".

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