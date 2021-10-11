Актриса Ксенія Мішина і комік Олександр Еллерт заінтригували шанувальників можливим возз'єднанням після розставання кілька місяців тому.

Як повідомляє Politeka.net, днями в мережі почали жваво обговорювати можливе возз'єднання знаменитої пари-актриси Ксенії Мішиної і коміка Олександра Еллерта. Як відомо, парочка знайшла один одного на шоу "Холостячка", проте через деякий час вони оголосили про розставання, чим дуже засмутили шанувальників.

Однак, тепер знову з'явилася інформація про можливе відновлення відносин Ксенії та Олександра. Як повідомляється на сторінці телеканалу СТБ в соцмережі, Мішина і Еллерт опублікували спільні сторіс в Instagram, на яких видно, що вони провели недільний день разом. Цим пара розвіяла всі сумніви і дала зрозуміти, що вони знову разом.

Цю новину прокоментував ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник: "Я вам говорив, що можливо все". Треба сказати, що користувачі вже не вірять в щирі почуття Саші і Ксюші, вважаючи, що вони були разом тільки через контракт.

Нагадаємо, Фіналіст "Холостячки" Тригубенко більше не знайомиться з дівчатами, з'ясувалася причина: "Сорі, але...".

Як повідомляла Politeka, Еллерт і Мішина вперше після розставання несподівано з'явилися разом: "У неї все болить...".

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