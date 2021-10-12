Відома українська співачка Злата Огневич, яка стала "Холостячкою" у другому сезоні шоу, розповів про екстрим на зйомках своїх кліпів.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Злата Огневич, яка стала головною героїнею другого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" розповіла в своїх Instagram-сторіс, що кожен раз під час зйомок своїх кліпів їй доводиться робити щось екстремальне.

За словами Злати, щоразу режисери кліпів вигадують щось таке, що їй доводиться йти на ризик. Так, співачка вже плавала з отруйними медузами, лізла по слизькій скелі без страховки ще й в темряві і тумані, впала з коня, отримавши невелику травму, і ледь не зламала собі шию під час стрибків на батуті.

"Був момент, коли я стрибала на батуті і мало не впала, і мало не зламала собі шию, мене просто вчасно підхопили. Ловили по всьому павільйону після невдалого стрибка", - згадала Огневич про той день зйомок, які могла закінчиться для неї трагічно.

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