Українська виконавиця Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) викликала фурор несподіваним фото зі зйомок шоу "Маска", на якому постала в незвичайному ракурсі разом із "мамою" (Інною Білоконь).

Так, 48-річний Данилко поділився кадром у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. Артист показав закулісся шоу "Маска 2", в якому бере участь в ролі зоряного детектива. Після першого сезону, схоже, вже стало традицією, що Андрій Михайлович виступає в кінці в образі Вєрки Сердючки.

На фото Данилко і мама Сердючки сиділи, мабуть, на високій сцені, спустивши ноги вниз (власне, видно тільки цю частину тіла, по якій все ж легко впізнати артистів).

"Зйомка новорічного випуску "Маски" завершена!", - йдеться в повідомленні.

Користувачі з нетерпінням чекають прем'єри шоу (23 жовтня), а також обговорюють пост Сердючки:

"🙌Будемо обов'язково дивитися!!!"

"Міс ніжки)"

"Не перестаю дивуватися креативності Андрія!!!"

"Я милого узнаю по колготкам... ой, по ході😂 💖 🔥 😉"

"Ніжки🔥"

"Цікаво, коли Андрія впізнаєш навіть по ногах😂 😂 😂"

"Буде щось цікаве)"

"Тепер розбирає дикий інтерес! Ох вже ці фото з інтригуючим ракурсом❤️"

"Чоловіки, ну що ви стоїте і дивитеся? Розгубилися. Ловіть Дам на руки!"

Нагадавши, Полякова, Нікітюк та інші зірки весело привітали "маму" Вєрки Сердючки з днем народження :" наша золота"

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