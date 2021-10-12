Українська виконавиця Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) викликала фурор несподіваним фото зі зйомок шоу "Маска", на якому постала в незвичайному ракурсі разом із "мамою" (Інною Білоконь).
Так, 48-річний Данилко поділився кадром у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. Артист показав закулісся шоу "Маска 2", в якому бере участь в ролі зоряного детектива. Після першого сезону, схоже, вже стало традицією, що Андрій Михайлович виступає в кінці в образі Вєрки Сердючки.
На фото Данилко і мама Сердючки сиділи, мабуть, на високій сцені, спустивши ноги вниз (власне, видно тільки цю частину тіла, по якій все ж легко впізнати артистів).
"Зйомка новорічного випуску "Маски" завершена!", - йдеться в повідомленні.
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Користувачі з нетерпінням чекають прем'єри шоу (23 жовтня), а також обговорюють пост Сердючки:
"🙌Будемо обов'язково дивитися!!!"
"Міс ніжки)"
"Не перестаю дивуватися креативності Андрія!!!"
"Я милого узнаю по колготкам... ой, по ході😂 💖 🔥 😉"
"Ніжки🔥"
"Цікаво, коли Андрія впізнаєш навіть по ногах😂 😂 😂"
"Буде щось цікаве)"
"Тепер розбирає дикий інтерес! Ох вже ці фото з інтригуючим ракурсом❤️"
"Чоловіки, ну що ви стоїте і дивитеся? Розгубилися. Ловіть Дам на руки!"
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