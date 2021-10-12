Нічого собі!

Співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) викликала фурор свіжими кадрами, показавши зблизька, що ховає під фільтрами, а також зворушливим зверненням до колеги.

Так, 36-річна артистка опублікувала серію нових "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Тіна занудьгувала та вирішила розважитися, знявши обличчя з близького ракурсу. Співачка показала, як виглядає насправді (обережно, кадри можуть викликати заздрість). Головною запорукою краси Кароль вважає воду - основне джерело здоров'я і по-справжньому квітучого зовнішнього вигляду.

На наступних кадрах співачка засвітилася разом із колегою по цеху - солісткою групи The Hardkiss Юлією Саніною. 11 жовтня їй виповнився 31 рік, і Тіна вирішила зворушливо привітати подругу: "Крихітко моя, "вільна", я вітаю тебе".

Зазначимо, минулого року Кароль і Саніна презентували дуетну пісню "Вільна", яка стала саундтреком до українського фільму «Віддана». Музику написав Олександр Шкуркін, а автором слів стала хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona.

"Ця пісня - своєрідний жіночий маніфест, жіноча мантра про силу нашого сестринства. І було важливо виконати її саме дуетом з іншою виконавицею - сильною, талановитою, рівно", - говорила свого часу Кароль.

Також Саніну вітають і на фан-сторінці Тіни в Instagram, обговорюючи їх спільне фото:

"Дві красуні цього світу!!!❤️❤️😍🔥"

"які вони прекрасні! 💘"

"Кращі🔥"

"Королеви... і обидві добрі... але різні..."

Нагадаємо, Юлія Саніна осоромилася сміливою пародією на Кароль: "їй до Тіни, як до Києва пішки"

Як повідомляла Politeka, Тіну Кароль в халаті засікли на вулиці з молодим хлопцем: "чому він, а не я..."

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss в образі Кароль довела до істерики Машу Єфросиніну на шоу "Маскарад": "Тіна, зацени"