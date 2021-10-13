Півфіналіст шоу "Холостячка" Андрій Рибак, якого не обрала Ксенія Мішина в першому сезоні проекту, опублікував комічні кадри зі зйомок з Сергієм Притулою і Лесею Нікітюк.

Як розповів сам чоловік, він нещодавно взяв участь у шоу "Хто Зверху?", ведучими якого незмінно в кожному сезоні є Леся Нікітюк та її колега Сергій Притула. Під час зйомок Андрій потрапив у незручну ситуацію.

Ведучому рибалці довелося нелегко, адже в ході одного зі змагальних виступів він не зміг розгадати просте слово «Халупа». Комічний вираз обличчя і збентеження під час спроб відгадати, що ж йому за слово загадав Сергій Притула, розсмішило і присутніх на зйомках.

"Чому у "Хто зверху?" не вгадав слово халупа?" - запитує один з шанувальників Андрія.

Він відповів:

"Я правда дуже старався вгадати! Сергій Притула просто незрозуміло пояснив!».

Також на шоу Рибалка здивував виглядом в блакитному костюмі морського коника, а також засвітив живіт, лежачи на склі.

"Хтось у дитинстві хотів стати міліціонером і ловити бандитів! Кто️ хтось хотів стати космонавтом і полетіти на місяць!🪐 Комусь більше до душі футбол і Чемпіонат світу!️ ️ А я ось став морським коником (теж непогано)", - написав Андрій Рибак.

"Який милий коник 😍", " Прикольно️"," моделлю хотіла бути, вчилася на еколога, стала фотографом😅"," хірургом, а зараз свідомість втрачаю, коли кров бачу️️", " який милий коник️", - написали користувачі Мережі.

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