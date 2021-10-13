Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде програму" Світське життя", поділилася в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці щасливими домашніми фото.

Катерина Осадча після народження сина не стала робити для себе поблажок, і продовжує активно працювати. Артистка навіть відмовилася від декретної відпустки, але вихідні для сім'ї у неї теж є. Так, цього разу в сторі зірка показала, як проводила час вдома.

Як відомо, Юрій Горбунов і Катя Осадча живуть в закритому котеджному містечку в елітному селищі Романків недалеко від Києва. Всі будинки в цьому районі дуже схожі-двоповерховий будинок, галявина, а також дитячий майданчик, басейн, веранда, які обгороджені подвійним парканом.

Щасливий сніданок на вулиці зірка влаштувала разом з новонародженим сином, що і показала на фото в сторі. Також зірка помилувалася плющем, що змінив свій колір на більш осінній:

"Яка краса! Гуляємо, останні осінні сніданки на вулиці " - пише під кадрами Осадча.

Зазначимо, за нерухомістю стежать патрулі воєнізованої охорони, встановлені камери відеоспостереження, а при В'ЇЗДІ є КПП.

Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу"Світське життя". У 2017-му році вона оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова. Того ж року у них народився син Іван, а місяць тому Осадча народила йому другого сина - Данила.

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