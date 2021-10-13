Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук розповіла про скандали з чоловіком.

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.

Так, цього разу Анна Саліванчук прийшла на інтерв'ю до DOROTYE. Там вона розповіла багато фактів про своє життя і складні періоди. Розмова торкнулася і скандали з її чоловіком Олександром Божковим. Вона розповіла з якими проблемами вони стикаються у відносинах.

"Ми обидва Леви, тільки він такий лев безкомпромісний, а я ще йду...", — описала Анна Саліванчук.

Ведуча запитала, чи можуть дійти їх сварки до ляпасів.

"Ти знаєш, раніше не бувало, а зараз вже дійшло до того, що пару раз бувало. Він мені відповідь давав...У нього була така легенька, щоб мене якось заспокоїти. Ну у нього є стоп слово таке, яке я ненавиджу, після якого я просто припиняю і йду. Я ненавиджу це слово і не скажу", — розповіла актриса.

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