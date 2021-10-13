У мережі з'явилися незвичайні кадри з молдавським музикантом Даном Баланом і українською співачкою Тіною Кароль, яким приписують роман.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль і молдавський Виконавець Дан Балан, чиї шляхи зійшлися на "Голосі країни", несподівано з'явилися на спільних фото. На знімках вони виглядають як закохана пара, власне, і роман їм приписують вже давно. І все б нічого, але знімки несправжні, а зроблені в фоторедакторах. Хоча, фанатів це мало цікавить, вони просто в захваті від цієї парочки.

Відзначимо, що в цьому темному образі Тіна Кароль з'явилася на заході з вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру. Як видно, для такої дії співачка вибрала чорне пальто з сукнею і туфлі на шпильках, виглядала вона відповідно заходу. При цьому до неї "приліпили" Дана Балана - він теж весь в чорному, а на деяких кадрах їм обом ще й окуляри намалювали.

У коментарях до фото почалася жвава дискусія з приводу цих відфотошоплених кадрів: "Шикарно", "Краса з красою. Спасибі автору за цю красу", "Як їм йдуть окуляри", "Нічого собі", "Вау, це точно фш? Це неймовірно реалістично", "Як красиво", "Які класні".

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