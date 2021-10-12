Попклярная співачка Тіна Кароль, Народна артистка України, продовжує інтригувати мережу своїми кокетливими бесідами з артистами, а також новими кліпами, викликаючи бурхливі обговорення в мережі.

Не так давно Тіна Кароль презентувала альбом дуетів під назвою "Молода кров". В рамках проекту співачка записала спільний трек зі співаком і суддею шоу "Співають всі" Ivan NAVI (щоб подивитися кліп, доскролльте сторінку до кінця).

До запису пісні "Ангелі всі знають" артисти не були знайомі. Сьогодні відбулася презентація кліпу колег, що викликало бурхливу реакцію в мережі. За словами чоловіка, він насправді мріяв про такий дует з Тіною ще з минулого року.

Кароль же помітила, що вона була приємно здивована знайомству і зустрічі вийшли дуже привітними. В одному зі своїх інтерв'ю артистка розповів, що саме за такого хлопця хочеться вийти заміж.

«Влаштували приємний відпочинок тіні на позитиві і взаємній повазі; це так чудово, чуттєво, ніжно. Хочеться бачити таку щасливу Тіну; Легко, ніжно, з емоціями. Все занадто красиво і мило; як і обіцяв ... як пан і панночка, за ручку❤; така легкість і романтика поєдналися в досить сильній емоційній пісні; дуже круте відео, зігріває холодною осінню🥰 😍 🔥", - пишуть користувачі під кліпом.

Тіна Кароль була визнана Народною артисткою України в 2017 році. Зірка входить в сотню найвпливовіших жінок України, а також стала найпопулярнішою жінкою України в 2013 році за версією "Гугл" і "Яндекс".

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