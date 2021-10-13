Відомий гуморист і актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів про проблеми зі своєю дочкою Варварою та її істерики.

Як передає Politeka.net, Євген Кошовий у шлюбі вже близько 14 років. Його обраницею стала Ксенія-танцівниця балету Олени Коляденко. Незабаром, після весілля, у них народилася дочка - Варвара, зараз дівчинці вже 13 років. У 2014 - му році у них народилася ще одна дочка - Серафима.

Так, цього разу Євген Кошовий прийшов на інтерв'ю на ютуб-канал Анатолія Анатолійовича в "Зе Інтерв'юер". Там він розкрив факти про своє життя і заговорив про проблеми зі своєю дочкою Варварою, яка зараз переживає перехідний вік.

"13 років це перехідний вік, це дуже страшно. Тебе це все ще чекає попереду", - прокоментував вік дочки Євген Кошовий.

Він вирішив розповісти, як справляється з важким періодом у дитини.

"Вона ходить до психолога, ясна річ, тому що іноді слова не допомагають і нерви у тебе вже здають. Ясна річ, що йде вже статеве дозрівання і коли починаються істерики, то ти розумієш, що зараз щось буде...Якийсь стан у дівчинки не такий. Це треба все перетерпіти, це треба все пережити та прожити", - розповів Євген Кошовий.

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