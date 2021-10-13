Єдина дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма Шарлотта зростає копією своєї бабусі Єлизавети II.

Як передає Politeka.net, принц Вільям і Кейт Міддлтон виховують трьох дітей - двох синів Джорджа і Луї, і дочку - Шарлотту. У мережі часто відзначають, що вона є копією своєї бабусі Єлизавети II.

Так, цього разу на одній з фан-сторінок королівської сім'ї опублікували нове фото. На колажі-королева Єлизавета II і поруч її внучка-6-річна Шарлотта, яка є донькою принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

"Та ж посмішка",- написали на акаунті.

Шанувальники помітили схожість і залишили безліч приємних коментарів: "Вона виглядає в точності, як її прабабуся ❤️❤️ Величність", "Вона так схожа на свою прабабусю", "Близнюки", "Дуже любить її прабабуся!", "Я завжди думав, що вона схожа на Королеву! Обидва прекрасні", "Її Королівська Високість і маленька принцеса Шарлотта так схожі один на одного", "Вона схожа на свого батька. Зовсім не схоже на королеву в її віці".

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