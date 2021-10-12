Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно оголосила про повторні стосунки з Беном Аффлеком, продовжує дивувати появами на публіці.

Популярна виконавиця часто показує на публіці найрізноманітніші образи, які підкреслюють її індивідуальність. Перед шанувальниками Лопес, як правило, постає в сукнях з цікавими акцентами.

Нерідко Дженніфер звертає увагу на свої пишні форми, якими так пишається. У чорній сукні із застібкою через всю довжину зі спини зірка вразила своїми вигинами і тонкою талією.

Причому яскравий макіяж і додаткові аксесуари Лопес не знадобилися, фанати були в захваті:

"І коли я побачив небо, я подумав про неї, тому що вона найкрасивіша річ, яку я коли-небудь бачив🥺 🤍; прекрасна, як завжди; супер, супер красиво ❤️; стильна на вищому рівні 💋; У неї приголомшливе тіло 😍; ангел-геній❤; така жінка не може бути в тіні️️; дуже класна дама! 👏 ; Тіло професіонала. .. Це важка робота " - пишуть в мережі.

А нещодавно в Нью-Йорку пройшла прем'єра фільму"Остання дуель". Серед її гостей були і виконавці головних ролей Бен Аффлек і Метт Деймон. Підтримати коханого, з яким знову відновила стосунки, вирішила і сама Дженніфер Лопес.

Причому поява артистки на червоній доріжці викликала чималий ажіотаж. Не зраджуючи традиціям, Лопес з'явилася в дизайнерському вбранні і продемонструвала підтягнуті форми і добре помітний прес.

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