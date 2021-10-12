Переможець п'ятого сезону шоу "Майстер Шеф", ресторатор Євген Клопотенко звик ділитися в Instagram різними історіями, в цей раз розповівши про хвилювання через новий період в житті мами.

Відомий український ресторатор звик ділитися різними історіями з життя на своїй сторінці в Instagram. Також чоловік нерідко викладає в соціальній мережі свої фото і ділиться розповідями про сім'ю.

Цього разу мова зайшла про маму Клопотенко, яка стурбувала чоловіка своїм рішенням:

«А ще потрібна порада. Мама, якщо чесно, звільнилася недавно зі школи. Сказала, досить вже працювати. Але я ж знаю, що вже через місяць їй стане нудно. Це ж очевидно, вона захоче щось робить. Якщо у вас є думки, що може мама робити, чим зайняти?

Може, на макраме маму відправити? Якщо хтось був у такій ситуації, розкажіть, як ви допомогли батькам!» - звернувся за допомогою до шанувальників Клопотенко.

Раніше ми писали, що Євген Клопотенко поїхав за кордон, не щоб відпочити, а для популяризації української кухні. У своїх постах і сторіс в Instagram кухар розповідає, як проводить час, а також про свої невдачі.

В одних з нових сторіс Клопотенко повідомив про неприємний досвід.

"Коли був перший раз в Нью-Йорку я заблукав в метро, мені було дуже страшно, і тепер я перший раз в метро в Нью-Йорку після тієї події. Страшно!",- зізнався він.

Переможець "Майстер Шеф", можна сказати, змолився про допомогу, підписавши кадри: "Хелп!".

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