Відомий артист і чоловік популярної співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес розповів про болючу втрату.

Як передає Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом і телеведучим. Він прославився завдяки своїй участі на "Фабрика зірок 2", де здобув перемогу. У 2019-му році артист почав сольну кар'єру. Також Володимир одружений на відомій співачці Наді Дорофєєвій.

Так, цього разу в програмі "ЖВЛ" про українських зірок шоу-бізнесу Володимир Дантес розповів про свої взаємини з батьком, і про його болючу втрату. Зараз артист на хвилі популярності, а в дитинстві, за його розповідями, він постійно намагався привернути увагу всіх оточуючих. Однак його батько намагався ігнорувати таку поведінку сина.

"Я пам'ятаю класний момент, коли мені тато подарував годинник на День народження. Мені чомусь здалося, що це дуже серйозний подарунок", — з теплом згадав Володимир Дантес.

Також він згадав момент, який, на його думку зблизив його з батьком.

"Я цього чекав весь день, а тато підходить і каже: "Мама там просила поговорити з тобою, але ти вже доросла людина. Ти можеш робити все, що ти хочеш. Це твоє життя і здоров'я. Але краще щоб ніколи тебе не бачила в такому стані". І все! Я думаю: "У мене тато нормальний чувак", - поділився співак.

Коли Володимиру Дантесу було 22 роки, його батька раптово не стало. Чоловік вів здоровий спосіб життя, але помер у віці 50 років. Ця втратила була дуже болючою для артиста.

"У нього стався інсульт в 50 років і все. Він був спортсменом... Приїхав на обід, поїв, по якому каналу був концерт святковий і там я співав. Саме в цей момент ми стояли з Вадиком і співали. ТАТО їв і впав", - розповів Володимир Дантес.

Співак зізнався, що батька йому дуже не вистачає, проте 10 років його підтримує його дружина - Надя Дорофєєва, без якої він не уявляє своє життя.

"Я не розумію, як можна в цілому існувати без неї. Це дуже дивно, якщо поруч не буде Наді. Надя - це я, я - це Надя", - зізнався Дантес.

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