Відносини актриси Ксенії Мішиної і сценариста Олександра Еллерта після їх участі в "Холостячці" не дають спокою фанатам.

Так, запаморочливий роман, зі сварками, таємницями та інтригами, почався ще на проекті "Холостячка" рік тому. Еллерт став переможцем першого сезону і вже через тиждень після фіналу вони з Мішиною жили разом.

За півроку відносин у них були як злети, так і падіння. Злітавши разом з дітьми на Мальдіви (у Мішиної 9-річний син, а у Еллерта - 13-річна дочка), пару чекала серьзна сварка. Кілька місяців екс-"Холостячка" знімалася в фільмі в іншій країні - відстань, мабуть, згубно вплинула на їхні стосунки. Тим не менш, парі тоді вдалося помиритися і продовжити радувати фанатів спільними кадрами і подіями.

Однак, вже в липні Мішина заявила, що вони з коханим розлучилися, не називаючи причин. Довгий час вони не з'являлися в соцмережах один одного, поки їх випадково не засікли очевидці разом в аеропорту. Після цього екс-"Холостячку" і її колишнього бойфренда бачили на чужому весіллі - Ксенія навіть зловила букет нареченої.

Користувачі заговорили про примирення. А нещодавно Еллерт засвітив Мішину в своїх "сторіз", вони мило фліртували і вели себе як зазвичай.

Більш того, з'явилися чутки, що Олександр зробив коханій пропозицію. Принаймні, такі висновки роблять шанувальники пари. Днями Еллерт опублікував "сторіз", в якому розповідає, що нарешті зважився на важливий крок у житті. Він повідомив, що відповідальні півгодини його життя пройшли вдало, і все вийшло. Також він подякував майстерні декору та флористики та акаунту з вертолітними прогулянками.

"Все вийшло, щасливий, ура!", - повідомив Эллерт.

Мішина, в свою чергу, стала з'являтися в своїх "сторіз" з обручкою на пальці.

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