Популярна українська співачка і телеведуча відомого шоу про подорожі "Орел і Решка" Мішель Андраде чесно розповіла в соціальній мережі Instagram про деякі свої проблеми.

Мішель Андраде є популярною українською співачкою. Раніше Мішель неодноразово брала участь в різних вокальних проектах, а також після цього стала підопічною продюсера Потапа. Популярності співачці додала і новина про те, що вона стала ведучою популярної програми "Орел і решка".

Зараз дівчина в перервах між подорожами активно розповідає про своє життя і чесно зізнається, що деякі проблеми у неї все ж є.

"Набряклість-це найперше, що я відчула після того, як почала літати. Купила собі компресійні колготки, але як же складно їх надягати! Поки що жодного разу цього не робила, але все йде до того. Але зрозуміла для себе ось які важливі моменти.

Відразу знімаю взуття, щоб ніжкам було легко дихати і вільніше себе відчувати. Звичайно ж, це об'ємна і зручний одяг. Для мене це напевно найголовніше. Частіше Міняю пози, це допомагає. І масажую ніжки, це допомагає і приємно.

Виявляється також, що під час польоту тіло втрачає багато рідини. Треба багато води. І перші ознаки, з якими я зіткнулася: головний біль, нудота, поганий настрій», - висловилася Мішель.

Раніше Мішель Андраде опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. Вона поділилася знімками з фотосесії, де постала в різних образах. На кожному фото вона акцентує увагу на своїх ідеальних формах.

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