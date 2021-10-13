У мережі з'явилося незвичайне відео, на якому показали найяскравіші моменти з Олегом Винником і Настею Каменських на шоу "Маска".

Як повідомляє Politeka.net, поки глядачі очікують прем'єри нового сезону грандіозного і яскравого шоу "Маска", в мережі зібрали найяскравіші моменти з минулого сезону. Так, на одній з фан-сторінку в Instagram опублікували нарізку відео, на яких можна побачити зіркових детективів шоу Олега Винника і Настю Каменських. Схоже, у цієї парочки дуже теплі стосунки, попри те, що співачка одружена з Потапом.

На кадрах Олег і Настя цілуються, обіймаються і мило посміхаються один одному. Також ця парочка не втрималася від танців, Винник кілька разів закрутив свою колегу прямо біля суддівського столу в студії шоу. Каменських, до слова, яскраво блищить у своїх незвичайних образах. І судячи з усього, в новому сезоні її вбрання будуть ще більш химерними і екстравагантними.

У підписі до фото написали рядок з пісні, яка звучить на тлі нарізки відео: "Напевно, я занадто закоханий". "Красиво", "Супер", "Спасибі велике", "Вау", "Які вони милі", "Краса", - пишуть шанувальники в коментарях до ролика.

Нагадаємо, На шоу "Маска" дали важливу підказку про особистість епатажної "Скандал", в якій підозрюють Кароль: "Стаття..."

Як повідомляла Politeka, Полякова в міні з блакитним волоссям завела розведеного Дзідзьо на очах у всіх: "Рахують дні...".

Також Politeka писала, що Каменських в ультра-міні позбавила Олега Винника дару мови: "До інфаркту доведете".