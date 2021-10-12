Дочка Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу записала відео, де вразила аномальними змінами в зовнішності не тільки маму.

Як пише Politeka.net, Лорак народила дочку Соню від Мурата в 2011 році.Хрещеним батьком дівчинки став Філіп Кіркоров, а хрещеною мамою - Ірина Бережна. Зараз соня навчається в гімназії, яка знаходиться в столиці Росії. 10-річна дівчинка вже активно веде соціальні мережі, де ділиться кадрами з особистого життя.

На новому відео Соня була у футболці, сидячи у ванній перед камерою. Дівчинка використовувала спеціальні накладні вуха, щоб зробити їх ельфійськими. Дівчинка балувалася під музику.

Фанати подивилися ролик сотні разів і написали коментарі:

"Соня найкраща" ," у цьому відео-копія мами! Дуже артистична!", "Яка гарненька", "просто клас", "не кривляйся як мавпа", "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки".

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