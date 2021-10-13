Черговий сезон "Танців з зірками" з ведучим Юрієм Горбуновим і суддею Катериною Кухар у розпалі, однак не все так райдужно.

Горбунов виставив свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постав в оточенні учасників "Танців з зірками" після випуску, що відгримів 10 жовтня, передає Politeka.net.

"Це був 6 ефір! Наступної неділі - екватор!", - йдеться в підписі.

Тим не менш, користувачі, схоже, не поділяють ентузіазму ведучого, висловивши в коментарях, що думають про шоу і про окремих суддів.

"Якщо чесно, то вже передача не така, як раніше (("; "Придумайте що-небудь нове, цей проект вже застарів і не цікавий"; "Вже не цікавить. Нелогічно якось вилітають пари... 😢 Хто не вміє танцювати, той у шоу. Хто дійсно танцює - на виліт. Щось не так"; "вже все набридло😂 😂 😢 😢"; "Треба Кухар міняти... не цікава... новий суддя в шоці від них. Дивиться на це удавання... і в шоці, відвик від лицемірства", - поскаржилися українці.

Варто відзначити, багато нарікань від народу було на рішення суддів вигнати з проекту в 6 ефірі сильну пару - співачку Lida Lee і Олексія Базелу. Користувачі дивуються, чому слабкі танцюристи залишаються, а більш підковані вилітають.

"Головне "відмінних" Джамалу і Власову залишити👏"; "Не справедливо! Злив. Ліда була однією з найсильніших учасників, шкода, що вийшло все так)"; "це жах. Кошмар і не справедливість... Власова і Джамала залишилися, а Ліда і Олексій, які були в сто разів краще, пішли", - писали в Мережі.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" в образі Кармен влаштувала фотосесію з квітами від шанувальників

Як повідомляла Politeka, Кухар вирішила внести ясність у конфлікт з Гвоздьовою на "Танцях з зірками": "я навіть не підозрювала, що..."

Також Politeka писала, що зудья " Танців з зірками "Кухар показала, як вони з чоловіком розслабляються перед роботою:" трохи відпочинемо..."