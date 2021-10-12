Легендарна співачка Софія Ротару у шикарній червоній сукні вразила сміливим вирізом
Як передає Politeka.net, Софія Ротару є легендарною артисткою. Як відомо, у неї є єдиний син - Руслан Євдокименко. Він відомий як музичний продюсер. Також у нього є діти- Соня й Анатолій.
Так, цього разу на одному з фан-акаунтів Софії Ротару опублікували нове фото. На кадрі легендарній артистці вручають Букети квітів. Співачка посміхається і позує на камеру в шикарній червоній сукні з білим принтом і сміливим вирізом. Варто нагадати, що Софії Ротару 74 роки та вона приголомшливо виглядає для свого віку.
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"Нехай Цей Вівторок Добрим Буде,
І, Всі Збуваються Мрії!
Нехай Сонячний Настрій
Супроводжує Вас По Всюди
І Посміхаються Квіти! ⚡️🌹⚡️
Чудового Дня", - побажали на фан-акаунті Софії Ротару.
Шанувальники легендарної артистки залишили їй безліч приємних коментарів: "яскрава життєрадісна дивовижна", "Красуня! Королева!", "Супер!", "Королева!".
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