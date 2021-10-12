Легендарна співачка Софія Ротару у шикарній червоній сукні вразила сміливим вирізом

Як передає Politeka.net, Софія Ротару є легендарною артисткою. Як відомо, у неї є єдиний син - Руслан Євдокименко. Він відомий як музичний продюсер. Також у нього є діти- Соня й Анатолій.

Так, цього разу на одному з фан-акаунтів Софії Ротару опублікували нове фото. На кадрі легендарній артистці вручають Букети квітів. Співачка посміхається і позує на камеру в шикарній червоній сукні з білим принтом і сміливим вирізом. Варто нагадати, що Софії Ротару 74 роки та вона приголомшливо виглядає для свого віку.

"Нехай Цей Вівторок Добрим Буде,

І, Всі Збуваються Мрії!

Нехай Сонячний Настрій

Супроводжує Вас По Всюди

І Посміхаються Квіти! ⚡️🌹⚡️



Чудового Дня", - побажали на фан-акаунті Софії Ротару.

Шанувальники легендарної артистки залишили їй безліч приємних коментарів: "яскрава життєрадісна дивовижна", "Красуня! Королева!", "Супер!", "Королева!".

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