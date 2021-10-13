Відома співачка і екс-учасниця групи "Nikita" Даша Астаф'єва у відкритому вбранні напросилася на компліменти.

Даша Астаф'єва є популярною співачкою. Також вона є моделлю і телеведучою. Дівчина прославилася своєю участю в групі "Nikita", до складу якої вона увійшла разом з Юлією Кавтарадзе. Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя. Про це передає Politeka.net.

Так, цього разу артистка поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білих кадрах Даша Астаф'єва в спущеній чорній сукні тримає сигарету в руках.

"Самотність - не смерть, його складно зафіксувати", - підмітила Даша Астаф'єва.

Під фото шанувальники залишили безліч приємних коментарів: "Родоки в курсі шо ти куриш?", "Це дуже добре", "Єва Грін 007"," а навіщо так красиво робиш?", "Вау! Як красиво", "нереальна", " Хороша! Фотографії чіткі і тематичні! Респект!", "Безкомпромісно найпрекрасніша", " сама душевна і красива жінка у всьому шоу-бізнесі. Захоплення!", "На 2 фото на Моніку Белуччі копія, або вона ваш копія".

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