Актриса Ірина Сопонару, зірка "жіночого кварталу", показала свого коханого, опублікувавши відповідне фото в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Ірина є однією з найпопулярніших актрис "жіночого кварталу". За Сопонару стежать сотні тисяч фанатів в Instagram. Актриса там активно веде свій блог, радуючи не тільки робочими фото, але і з особистого життя.

Цього разу Ірина вирішила показати, як виглядає її коханий. Сопонару ніжно обійняла молоду людину, закривши очі від задоволення.

Зірка ніяк не підписала фотографію, тільки вказала фотографа, який зробив даний знімок.

Фанати відразу почали ставити тисячі лайків, включаючи модель Аллу Костромічову з "Супер топ-модель по-українськи" і засипати парочку компліментами:

"Дуже красива пара", "Файно є", "які ви красиві", "Супер", "ура, нарешті".

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