Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес не так давно взяла участь відразу в декількох фотосесіях з дизайнерськими нарядами, шанувальники вирішили згадати попередні образи артистки.

Оскільки Дженніфер Лопес намагається займатися не тільки кар'єрою співачки, вона чергує участь в зйомках для нових кліпів з рекламними фотосесіями. Всілякі колаборації, а також її власні розробки косметики Лопес не боїться рекламувати завдяки зухвалим образам.

Наприклад, шанувальники все ще згадують не таку давню роботу Дженніфер, яка позувала перед камерами в простих, але вельми відкритих нарядах. Більш того, в крихітній сукні-сіточці з накидкою на голову Лопес відзначилася фігурою.

Дженніфер нахилилася перед об'єктивом, і сама продемонструвала, наскільки підтягнуті у неї форми. Мінімум макіяжу і блиск для сяйва вдало доповнили образ 52-річної виконавиці.

Нерідко Дженніфер звертає увагу на свої пишні форми, якими так пишається. У чорній сукні із застібкою через всю довжину зі спини зірка вразила своїми вигинами і тонкою талією, фанати були в захваті:

"І коли я побачив небо, я подумав про неї, тому що вона найкрасивіша річ, яку я коли-небудь бачив🥺 🤍; прекрасна, як завжди; супер, супер красиво ❤️; стильна на вищому рівні 💋; У неї приголомшливе тіло 😍; ангел-геній❤; така жінка не може бути в тіні️️; дуже класна дама! 👏 ; Тіло професіонала. .. Це важка робота " - пишуть в мережі.

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