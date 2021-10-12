Відомий комік і сценарист "Квартал 95" Олександр Еллерт, який виграв у першому сезоні шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною заговорив про щастя.

Як передає Politeka.net, Олександр Еллерт прославився як переможець першого сезону шоу "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина. Після проекту у них закрутився роман, проте нещодавно стало відомо, що вони розірвали стосунки. Нещодавно Еллерта і Мішину знову "застукали" разом.

Так, цього разу Олександр Еллерт опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку щасливий переможець "Холостячки" в Білій довгій сорочці й чорних брюках йде на зустріч до оператора. Свій образ він доповнив бежевим кардиганом на ґудзиках і яскравих кросівках

"Тільки щасливі люди зроблять цю країну щасливою! А потім і весь світ!

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Не пам'ятаю, де я почув цю фразу, але тепер живіть і ви з нею)) живіть і щасливійте", - поділився щастям Еллерт.

Фанати залишили купу коментарів, де написали приємні слова для Олександра Еллерта: "Як очі горять, очі щасливої людини, нехай так буде завжди", "Красава", "Щасливий Еллерт", "Ідеальний", "Еллерт красунчик🔥❤️💚 щастя вам!!!", "Від таких щасливих очей світ точно стане набагато щасливішим", "Саша, чого всі пишуть що ви з Ксюшею побралися ?) Признавайтесь!".

"Ооо, тепер і я буду хоч в курсі)", - відповів шанувальниці Олександр Еллерт.

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