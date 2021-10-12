Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова і українська актриса Анна Саліванчук, вирішила розповісти про важливі настанови для жінок, які стосуються вдалих відносин з чоловіком.
Анна Саліванчук звикла давати різні інтерв'ю для журналів, розповідати про особисте життя, а також давати поради для шанувальників в Instagram. Цього разу Саліванчук вирішила розповісти під чуттєвим фото про особисті спостереження.
На думку Анни, жінка повинна бути перш за все прекрасною коханкою:
"Бути йому найкращою коханкою. Мене завжди правильно вчила моя мама. Вона говорила, що жінка-дружина свого чоловіка. На першому місці вона повинна бути прекрасною коханкою. На другому-подружкою. І тільки потім господинею, мамою спільних дітей і все інше» - висловилася Саліванчук.
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Також вона помітила, що слід слухати свого партнера. У приклад зірка привела досвід зі свого життя:
У той період вона працювала в кол-центрі, який займався "дзвінками для дорослих".
"І знаєте що? Чоловіки туди телефонують вночі не тому, що хочуть якогось с**са по телефону. Зовсім ні. Вони дзвонять туди поговорити! Розповісти, порадитися, як доглядати за жінкою, як правильно зав'язати краватку. Я була тоді ще студентка, але не по роках мудра.
Ви не повірите, у мене було дуже багато випадків, коли я півночі сиділа і по телефону розповідала чоловікам, як правильно доглядати за жінками, щоб вона стала їх» - поділилася одкровенням Саліванчук.
Вона також заявила важливу істину , яку зрозуміла, - чоловікові потрібно дати можливість виговоритися.
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