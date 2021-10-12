Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова і українська актриса Анна Саліванчук, вирішила розповісти про важливі настанови для жінок, які стосуються вдалих відносин з чоловіком.

Анна Саліванчук звикла давати різні інтерв'ю для журналів, розповідати про особисте життя, а також давати поради для шанувальників в Instagram. Цього разу Саліванчук вирішила розповісти під чуттєвим фото про особисті спостереження.

На думку Анни, жінка повинна бути перш за все прекрасною коханкою:

"Бути йому найкращою коханкою. Мене завжди правильно вчила моя мама. Вона говорила, що жінка-дружина свого чоловіка. На першому місці вона повинна бути прекрасною коханкою. На другому-подружкою. І тільки потім господинею, мамою спільних дітей і все інше» - висловилася Саліванчук.

Також вона помітила, що слід слухати свого партнера. У приклад зірка привела досвід зі свого життя:

У той період вона працювала в кол-центрі, який займався "дзвінками для дорослих".

"І знаєте що? Чоловіки туди телефонують вночі не тому, що хочуть якогось с**са по телефону. Зовсім ні. Вони дзвонять туди поговорити! Розповісти, порадитися, як доглядати за жінкою, як правильно зав'язати краватку. Я була тоді ще студентка, але не по роках мудра.

Ви не повірите, у мене було дуже багато випадків, коли я півночі сиділа і по телефону розповідала чоловікам, як правильно доглядати за жінками, щоб вона стала їх» - поділилася одкровенням Саліванчук.

Вона також заявила важливу істину , яку зрозуміла, - чоловікові потрібно дати можливість виговоритися.