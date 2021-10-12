Відомий ведучий і головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін в елегантному костюмі засвітився на вулицях Барселони, Іспанія.

Як передає Politeka.net, Микита Добринін є популярним ведучим. Він прославився своєю участю в шоу "Холостяк", де познайомився з Дашею квітковою, яка стала переможницею проекту. Незабаром вони одружилися та у них народився син Лев.

Так, на цей раз Микита Добринін опублікував кілька кадрів на своїй сторінці в Instagram. На ньому шикарний чорний костюм, з класичних брюк і піджака. Свій образ він доповнив білою футболкою і того ж кольору кросівками. Він тільки недавно повернувся з поїздки до Франції зі своєю сім'єю -Дашею Квітковою і сином Левом, як відправився разом з дружиною в Барселону, Іспанія. Маленького Лева вони залишили на бабусю.

На одному зі знімків вибігає маленька дитина, що посміхнуло "Холостяка".

"Барселонські канікули в декількох кадрах", - прокоментував Микита Добринін.

Шанувальники Микити Добриніна залишили йому безліч приємних коментарів: "Фото з дитиною вогонь🔥 такі щирі емоції", "Фото просто клас", "Фотографії супер🔥 люблю живі фото", "Які класні і цікаві фото вийшли", "Вогонь".

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