Дружина Володимира Остапчука Христина Гірняк показала, як відгуляла своє 35-річчя, вибравши незвичайний стиль вечірки.

Як пише Politeka.net, Христина і Володимир офіційно оформили відносини в 2020 році. Парочка дуже багато проводить часу разом, ділячись постійно фото і відео в своїх блогах. Цього разу Христина вирішила показати, як відсвяткувала своє 35-річчя.

Як виявилося, день народження гуляла пара в особняку імені Л. Я. Полякова. Вечірку Христина захотіла в стилі Gipsy. Дружина Остапчука одягла тематичну сукню, Володимир теж не відійшов від стилю. На знімках можна побачити танці, веселощі і святковий торт, який задула Христина.

"Gipsy Kristygor birthday party!

Танці на столах, загальний божевільний vibe, крики під пісні Петі @chernyi_petia, багато любові і обнімаешек, локація мрії, ось так би я охарактеризувала свій день народження! @vova_ostapchuk дякую за твій подарунок - мій найкращий день народження, що продумав усі нюанси та втілив їх у життя!

Якщо розповісти передісторію, то було так:

- "Вова, я мрію щоб на моєму дні народженні був просто розрив, щоб всі танцювали до упаду і щоб був «божевільний будинок», в хорошому сенсі!»

І я зрозуміла, що це точно - » Gipsy " мотиви!!!

Хоча, якщо бачити як моя душа радіє від цих циганських мотивів, можна задуматися, може десь там в крові, щось є!",- написала Христина.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Вечерика топ", "Бошка, до речі, ще болить", " з твоїм днем! Нехай все збувається".

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