Відомий виконавець Дмитро Монатік по секрету розповів Наташі Могилевській чому він так часто носить Капелюхи та інші головні убори

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Дмитро Монатік, в ефірі шоу "Співають всі" видав свій секрет, чому часто носить головні убори – від стильних капелюхів до звичайних шапок і кепок. На YouTube-каналі проекту з'явилося відео, в якому артист розповідає головній судді шоу Могилевської свій секрет (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Виявилося, капелюхи для Дмитра не просто модний аксесуар, вони виконують ще одну важливу функцію - поглинають піт з чола, не даючи йому потрапляти в очі.

"Чому я ношу капелюхи? Тому що вони поглинають піт. А у мене забиває очі весь час, я не бачу", - розповідає Монатік Наташі Могилевської, поруч з якою сидить, показуючи на свій лоб.

Співачка, схоже, не дуже повірила в розповідь свого колеги. "Серйозно?",- перепитала Наталя зі сміхом. На це Діма ствердно відповів. До слова, на шоу "Співають всі" артист прийшов без головного убору.

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