Зірка "Євробачення" солістка Go_A Катя Павленко показала, як розважається в Італії
Як пише Politeka.net, Катя Павленко з Go_A стала дуже популярною після перемоги на нацвідборі "Євробачення" та виступу на міжнародному конкурсі, де глядачі дали українській групі друге місце. Виступ на "Євробаченні" групи подивилися десятки мільйонів людей в Ютуб. Катя продовжує творити, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Цього разу Катя показала, як гуляє по Неаполю, Італія. Зірка вирішила осідлати лева, щоб зробити фото.
"Час кататися на леві", - написала Катя.
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Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:
"Дійсно, А чого немає", "левиця осідлала Лева", "Ось це котик виріс", " Королева на леві. Що може бути краще", "це просто котик підріс", " тоді тобі до нас. У Львові рекордна кількість (на кожному кроці). 4.5 тис. чекаємо підкорительку левів"," Катерина Павленко з групи"Go_A" осідлала красеня на відпочинку в Італії".
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