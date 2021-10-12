Зірка "Євробачення" солістка Go_A Катя Павленко показала, як розважається в Італії

Як пише Politeka.net, Катя Павленко з Go_A стала дуже популярною після перемоги на нацвідборі "Євробачення" та виступу на міжнародному конкурсі, де глядачі дали українській групі друге місце. Виступ на "Євробаченні" групи подивилися десятки мільйонів людей в Ютуб. Катя продовжує творити, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Катя показала, як гуляє по Неаполю, Італія. Зірка вирішила осідлати лева, щоб зробити фото.

"Час кататися на леві", - написала Катя.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дійсно, А чого немає", "левиця осідлала Лева", "Ось це котик виріс", " Королева на леві. Що може бути краще", "це просто котик підріс", " тоді тобі до нас. У Львові рекордна кількість (на кожному кроці). 4.5 тис. чекаємо підкорительку левів"," Катерина Павленко з групи"Go_A" осідлала красеня на відпочинку в Італії".

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